ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну, - Трамп

15:28 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою після того, як Україна атакувала багато НПЗ і деякі з них були виведені з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа.

"Росія, на жаль, втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Велика кількість їхніх нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу", - зазначив він.

Трамп наголосив, що "безглузда і нескінченна" війна з Україною має бути припинена.

"Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно військовослужбовців. Яка ганьба!", - заявив президент США.

Нагадаємо, Axios оприлюднило деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. За словами обізнаного джерела, значну частину дзвінка президент США присвятив проханню до Зеленського припинити удари по російських НПЗ.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Трамп просить українського лідера про це. Раніше президент США вже заявляв, що просив Зеленського припинити атаки на російські НПЗ, пояснюючи це необхідністю стримати зростання цін на паливо.

РБК-Україна також писало, що Трамп закликав Україну припинити удари по російській інфраструктурі, стверджуючи, що вони нібито спричиняють глобальний дефіцит дизельного пального.

За словами американського президента, Зеленському варто змінити тактику.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі
РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими