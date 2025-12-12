Зустріч Зеленського та президента Польщі може відбутись вже до кінця року, - посол

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч президента України та президента Польщі відбулася якомога швидше, сподіваємося, цього року у Варшаві", – сказав Василь Боднар, посол України в Польщі.

Він також додав, що українська сторона запропонувала зустрітися з польським президентом цього тижня.

"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.

Раніше Марчин Пшидач, керівник Управління міжнародної політики президента, повідомив, що зустріч політиків може віжбутись найближчим часом у Варшаві.

За словами посла України у Польщі, серед можливих тем для обговорення – питання безпеки та мирні переговори. Звичайно, також обговорюватиметься військова співпраця та співпраця у сфері оборонної промисловості.

Крім того, будуть питання, пов’язані з економічною співпрацею, зокрема з відновленням України. А також історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.