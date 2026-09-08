Зустріч Зеленського і Трампа попередньо погоджена: в МЗС заявили про нові мирні ідеї

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа попередньо погоджена на вересень. Паралельно Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

За словами Тихого, контакти між Зеленським і Трампом передбачають особисту зустріч цього місяця. Її вже попередньо погодили.

Водночас не виключена і телефонна розмова президентів, якщо цього вимагатиме ситуація. Речник МЗС пояснив, що мирний процес зараз активізувався, тому потреба в додаткових контактах може виникнути у будь-який момент.

"Є спроби представників президента Трампа знаходити точки дотику. Вони здійснили візити в Москву, в Київ, ми розуміємо, що дійсно йде активний процес", - зазначив Тихий.

Нові мирні ідеї

Окремо Тихий підтвердив, що Україна знає про нові ідеї, підходи та елементи, які зараз обговорюються у межах дипломатичного процесу.

Однак розкривати їхній зміст публічно Київ не планує.

За словами речника МЗС, переговори мають залишати сторонам певний простір для дипломатичної роботи. Саме тому деталі нових пропозицій поки не виносять у публічну площину.

Тихий також наголосив, що нові ідеї є не тільки в України. Власні пропозиції має і американська сторона.

"І у нас є нові ідеї, звісно, у американців є нові ідеї, і дійсно змінилася реальність", - сказав він.

Речник МЗС пояснив, що від моменту обговорення попередніх варіантів мирних планів ситуація змінилася. Йдеться як про події на полі бою, так і про ситуацію в повітряному просторі України та Росії.

"З того часу змінилася реальність. Вона змінилася на полі бою, вона змінилася в небі над Україною і Росією, тому, на нашу думку, просто потрібне якесь оновлення підходів", - зазначив Тихий.

За його словами, важливо, що необхідність такого оновлення розуміють не лише в Україні. В американської сторони також є відповідне бачення.

Водночас речник МЗС не став уточнювати, про які саме зміни йдеться.

Україна готова до тристоронніх переговорів

Ще одним можливим кроком Тихий назвав повернення до тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії.

"Ми також готові до відновлення тристороннього формату роботи, і, на нашу думку, саме формат зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним в цьому ключі", - заявив речник.

Водночас Україна поки не знає, чи готова Росія повертатися до такого формату. Саме позиція Москви, за словами Тихого, може визначити подальший рух дипломатичного процесу.

"Нагадаю, від них залежить, чи буде просуватися дипломатичний процес. Україна до нього готова", - підсумував він.