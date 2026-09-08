Встреча Зеленского и Трампа предварительно согласована: в МИД заявили о новых мирных идеях

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на сентябрь. Параллельно Украина и США обсуждают новые идеи и подходы к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

По словам Тихого, контакты между Зеленским и Трампом предполагают личную встречу этого месяца. Ее уже предварительно согласовали.

В то же время, не исключен и телефонный разговор президентов, если этого потребует ситуация. Спикер МИД объяснил, что мирный процесс сейчас активизировался, поэтому потребность в дополнительных контактах может возникнуть в любой момент.

"Есть попытки представителей президента Трампа находить точки соприкосновения. Они совершили визиты в Москву, в Киев, мы понимаем, что действительно идет активный процесс", - отметил Тихий.

Новые мирные идеи

Отдельно Тихий подтвердил, что Украина знает о новых идеях, подходах и элементах, которые сейчас обсуждаются в рамках дипломатического процесса.

Однако раскрывать их содержание публично не планирует Киев.

По словам пресс-секретаря МИД, переговоры должны оставлять сторонам определенное пространство для дипломатической работы. Именно поэтому детали новых предложений пока не выносятся в публичную плоскость.

Тихий также подчеркнул, что новые идеи есть не только у Украины. Собственные предложения есть и у американской стороны.

"И у нас есть новые идеи, конечно, у американцев есть новые идеи и действительно изменилась реальность", - сказал он.

Спикер МИД объяснил, что с момента обсуждения предыдущих вариантов мирных планов ситуация изменилась. Речь идет как о событиях на поле боя, так и о ситуации в воздушном пространстве Украины и России.

"С тех пор изменилась реальность. Она изменилась на поле боя, она изменилась в небе над Украиной и Россией, поэтому, по нашему мнению, просто нужно какое-нибудь обновление подходов", - отметил Тихий.

По его словам, важно, что необходимость такого обновления понимается не только в Украине. У американской стороны также есть соответствующее видение.

В то же время, спикер МИД не стал уточнять, о каких именно изменениях идет речь.

Украина готова к трехсторонним переговорам

Еще одним возможным шагом Тихий назвал возврат к трехстороннему формату переговоров с участием Украины, США и России.

"Мы также готовы к возобновлению трехстороннего формата работы, и, по нашему мнению, именно формат встречи лидеров остается наиболее эффективным в этом ключе", - заявил спикер.

В то же время Украина пока не знает, готова ли Россия возвращаться в такой формат. Именно позиция Москвы, по словам Тихого, может определить дальнейшее движение дипломатического процесса.

"Напомню, от них зависит, будет ли продвигаться дипломатический процесс. Украина к нему готова", - подытожил он.