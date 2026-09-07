Зеленський запропонував місце для нового раунду мирних переговорів за участі США

Україна планує активізувати дипломатичні зусилля восени, а Генасамблея ООН у Нью-Йорку може стати майданчиком для нових переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Axios .

За словами Зеленського, Україна прагне використати найближчі два місяці для того, щоб повернути дипломатичний процес до активної фази.

Як можливе місце для подальших переговорів між Україною та США президент запропонував Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Вона відбудеться наприкінці вересня.

Таким чином, українська сторона розглядає міжнародний майданчик ООН як одну з можливостей для продовження контактів із американською стороною та пошуку подальшого формату переговорів.

"У нас є вересень і жовтень, щоб знайти будь-який спосіб для діалогу", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що відновлення переговорів залишається необхідним для досягнення результату.

"Без діалогу... ми не матимемо результату", - зазначив президент.

Україна не виключає тристоронніх переговорів

Водночас Зеленський заявив, що існує можливість проведення нового тристороннього раунду переговорів за участі України, США та Росії.

Однак остаточного рішення щодо такої зустрічі наразі немає. Сторони ще мають визначитися з подальшим форматом переговорного процесу.

Президент також висловив сподівання, що американський лідер Дональд Трамп зможе сприяти реальному запуску переговорів до початку холодної пори року.

"Я думаю, що президент Трамп зможе знайти спосіб для реального початку переговорного процесу ще до настання холодної зими", - додав Зеленський.