Зустріч Зеленського з європейськими лідерами: у ОП розповіли теми переговорів

Вівторок 02 вересня 2025 14:21
UA EN RU
Зустріч Зеленського з європейськими лідерами: у ОП розповіли теми переговорів Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами у Парижі обговорить гарантії безпеки для України, а фактично – гарантії безпеки Європи на східному кордоні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Президент України зустрінеться в Парижі з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером для "звірки годинників" під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. А точніше – гарантій безпеки Європи на східному кордоні", - зазначив Подоляк.

За його словами, зараз є два паралельні процеси. Перший – ситуативна спроба зупинити війну, у якій головну роль відіграють Сполучені Штати й особисто Дональд Трамп. Другий – конструювання повоєнної архітектури Європи.

"Там знають свої слабкості: європейці мають дефіцит зброї та не можуть без США накласти ефективні санкції на Індію та Китай. Але ЄС узяв на себе мілітарне стримування Росії – на базі ЗСУ, українських ракетно-дронових технологій, можливо, за участю європейського контингенту", - додав радник Офісу президента.

Він також підкреслив, що Україна виступає активним модератором у цих процесах, триває постійне щоденне спілкування з партнерами заради глобальної та континентальної безпеки.

Зустріч європейських лідерів у Європі

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомило, що лідери низки європейських країн зустрінуться в Парижі в четвер, 4 вересня, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Серед них – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші.

Згодом стало відомо, що президент України зустрінеться з європейськими лідерами в четвер, 4 вересня, у Парижі.

