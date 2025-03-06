Віткофф про майбутню зустріч з Україною: хочемо узгодити рамку мирної угоди

США та Україна домовляються про зустріч наступного тижня в Саудівській Аравії. Під час переговорів можливе обговорення рамок мирної угоди між Україною і РФ.

Про це заявив спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Він зазначив, що лист президента України Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа після їхньої сварки минулого тижня був "позитивним кроком".

"І тепер ми ведемо переговори про те, щоб скоординувати зустріч з українцями в Ер-Ріяді або навіть, можливо, у Джидді. Тобто місто трохи змінюється, але це буде Саудівська Аравія. І я думаю, що ідея полягає в тому, щоб створити основу для мирної угоди і початкового припинення вогню", - додав Віткофф.

Також спецпредставник президента США зазначив, що він "ніколи не чув", що Росія проти розміщення європейського контингенту в Україні.

"Я цього не чув. Я чув про НАТО, і це предмет обговорень. Але я думаю, знову ж таки, я не хочу коментувати конкретику. Я думаю, що ми добиваємося того, що у нас є багато добрих прихильників серед росіян і багато добрих прихильників серед українців. І це дійсно найважливіша річ, вірно, - зблизити дві сторони, щоб постійно скорочувати розрив", - уточнив він.

Віткофф додав, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв підписати угоду з США щодо природних копалин.

"І ми подивимося, чи він виконає цю обіцянку", - підкреслив чиновник.