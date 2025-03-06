Зеленський: роботу між Україною й США відновлено, зустріч може пройти наступного тижня
Команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу. Наступного тижня очікується змістовна зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського на засіданні Євроради.
"Я хочу повідомити всім вам, що наші команди - України та Америки - відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня", - повідомив президент.
Зеленський підкреслив, що Україна прагне миру з найпершої секунди війни.
"Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, - це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому - підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру", - додав він.
Зеленський наголосив, що станом на зараз усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення.
"Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим - перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", - пояснив глава України..
Зустріч США та України
Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі сталася суперечка щодо війни та нібито "невдячності" України.
Президент України після перепалки достроково поїхав з Білого дому. Своєю чергою Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито не готовий до миру. У результаті не була підписана угода між Україною та США про корисні копалини.
Натомість у Білому домі звинуватили Зеленського у розпалюванні конфлікту, а західні ЗМІ писали, що нібито Трамп захотів, щоб президент України "виправив ситуацію"..
Проте вчора, 5 березня, стало відомо, що Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак навіть провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волтцом та домовився про зустріч переговорних команд найближчим часом.
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