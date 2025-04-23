Зустріч по Україні в Лондоні: що буде з переговорами після бойкоту від Рубіо

"Поки ситуація приблизно така, що наша делегація на шляху на зустріч, зустріч планувалася в середині дня, її організатори - британці, і саме Лондон всіх збирав - обіцяли присутність України, Америки, Франції, Німеччини та Британії, ми готові до перемовин", - зазначає співрозмовник РБК-Україна.

Як наголошує джерело, якщо Рубіо пропускає зустріч у Лондоні, то ясно тоді, що формату з ним не може бути. Але українська команда готова "до всіх форматів і всіх розмов".

Зустріч у Лондоні

Нагадаємо, 23 квітня у Лондоні мали зібратися представники України, Британії, США, Франції та Німеччини для обговорень щодо врегулювання війни. Україна вважала, що на зустрічі у Лондоні будуть обговорювати питання всеосяжного припинення вогню.

Від України на зустріч поїхали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

За день до зустрічі західні ЗМІ повідомили, що США планують представити свій мирний план у Лондоні. У ньому є пункт про замороження лінії фронту, визнання Криму російським, відмову України від НАТО і не тільки.

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 квітня наголосив, що Україна не визнає окуповані території частиною РФ.