Зустріч у Лондоні щодо України пройде без глав МЗС, - Sky News

Зустріч глав МЗС України, Британії, США, Франції і Німеччини, яка мала відбутися 23 квітня, відклали. Переговори щодо України відбудуться між високопосадовцями п'яти країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Перші дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали план зустрічі в Лондоні в середу (23 квітня) для переговорів на високому рівні про те, як припинити війну", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, натомість відбудеться зустріч високопосадовців п'яти вказаних країн. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Лондоні, де проведе двосторонню зустріч з главою МЗС Британії Девідом Леммі.

Як зазначає Sky News, рівень переговорів у Лондоні "знижений" до зустрічі посадовців, оскільки Україна відкидає план США визнати Крим російським. Україна у Лондоні хотіла обговорень припинення вогню.

Державний секретар США Марко Рубіо не приїхав до Лондона, де мав зустрітися з главами МЗС України, Британії, Франції та Німеччини. CNN писало, що Рубіо скасував поїздку, оскільки президент України Володимир Зеленський відмовився визнавати Крим російським.

Sky News зазначає, що після відмови Рубіо від візиту Франція та Німеччина також, ймовірно, передумали відправляти міністрів до Лондона. Видання додає, що натомість посланець США з питань України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні з високопосадовцями Франції та Німеччини.