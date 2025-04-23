Зустріч у Лондоні щодо України пройде без глав МЗС, - Sky News
Зустріч глав МЗС України, Британії, США, Франції і Німеччини, яка мала відбутися 23 квітня, відклали. Переговори щодо України відбудуться між високопосадовцями п'яти країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Перші дипломати Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України відклали план зустрічі в Лондоні в середу (23 квітня) для переговорів на високому рівні про те, як припинити війну", - йдеться у повідомленні.
За даними видання, натомість відбудеться зустріч високопосадовців п'яти вказаних країн. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Лондоні, де проведе двосторонню зустріч з главою МЗС Британії Девідом Леммі.
Як зазначає Sky News, рівень переговорів у Лондоні "знижений" до зустрічі посадовців, оскільки Україна відкидає план США визнати Крим російським. Україна у Лондоні хотіла обговорень припинення вогню.
Державний секретар США Марко Рубіо не приїхав до Лондона, де мав зустрітися з главами МЗС України, Британії, Франції та Німеччини. CNN писало, що Рубіо скасував поїздку, оскільки президент України Володимир Зеленський відмовився визнавати Крим російським.
Sky News зазначає, що після відмови Рубіо від візиту Франція та Німеччина також, ймовірно, передумали відправляти міністрів до Лондона. Видання додає, що натомість посланець США з питань України Кіт Келлог візьме участь у дискусіях у Лондоні з високопосадовцями Франції та Німеччини.
Переговори щодо України в Лондоні
Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мала відбутися зустріч між Україною, Великою Британією, Францією та США щодо врегулювання війни. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, ці переговори мали б бути спрямовані на припинення вогню.
Від України поїхала делегація, де якої входять керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.
Також очікувалася участь держсекретаря США Марко Рубіо, але вчора Білий дім повідомив, що його не буде.
ЗМІ зазначають, що США на зустрічі в Лондоні хотіли представити власний мирний план, який складатиметься із семи пунктів. Він передбачає припинення вогню, визнання Криму російським, замороження лінії фронту і не тільки.
Зеленський наголошував, що Україна не відмовиться від окупованих територій і не визнає їх частиною РФ. За даними ЗМІ, через цю позицію Рубіо відмовився їхати до Лондона.
Що відомо про переговори та чи близькі США до угоди про мир в Україні - у нашому матеріалі.
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