Зустріч Трампа із Зеленським та європейськими лідерами завершилася, - The Guardian

Повідомляється, що станом на 00:45 за київським часом Білий дім підтвердив завершення всіх запланованих на сьогодні зустрічей у рамках візиту Зеленського та європейських лідерів до Вашингтона.

Що так довго могли обговорювати у Білому домі

Оскільки територіальні питання, за словами Зеленського, буде винесено на потенційний тристоронній саміт за участю Путіна, імовірно детально обговорювався формат гарантій безпеки для України.

Президент Трамп до цього заявив, що сьогодні буде досягнуто домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

"США та Європа, я думаю, сьогодні ми прийдемо до вирішення майже з усіх питань. Включаючи гарантії безпеки", - сказав він.

За його словами, Путін нібито погодився на гарантії. І ці гарантії мають стримати будь-яку майбутню агресію проти України.