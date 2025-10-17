Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку

Несподівана розмова з Путіним напередодні розмови Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що виходячи із заяв лідерів та інформації у ЗМІ, Трамп і Зеленський мають намір обговорити можливе передання ракет "Томагавк" Україні, посилення української ППО, і навіть плани України піти в наступ.

За даними Axios, Зеленський прибув у четвер до США і був оптимістично налаштований на майбутню зустріч. Однак учора Трамп, судячи з усього, несподівано, провів телефонні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, після чого анонсував із ним новий саміт в Угорщині. Зустріч має відбутися в найближчі два тижні.

Виданню Axios стало відомо, що Зеленський і його команда були здивовані цими заявами Трампа.

Також варто зазначити, що після цих переговорів президент США зробив неоднозначну заяву про "Томагавки". Напередодні він говорив, що рішення про передачу Україні фактично ухвалено, але вчора сказав, що у США багато цих ракет, але вони потрібні безпосередньо Америці і країна не може вичерпати свій запас. Чи була це фактична відмова Україні, поки неясно.