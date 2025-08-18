Зустріч Трампа і Зеленського може не відразу призвести до саміту з Путіним, - WP

Зустріч із Путіним і "мир" в обмін на території

Нагадаємо, що в останні кілька тижнів президент Трамп анонсував, що планує зустрінеться з Путіним, а після - допустив тристоронню зустріч за участю Зеленського, щоб завершити війну в Україні.

У ніч на 16 серпня між лідерами США та Росії таки відбулася зустріч. Вона пройшла на Алясці, а однією з ключових тем переговорів стала російсько-українська війна.

Очікувалося, що за підсумками саміту буде досягнуто негайного припинення вогню і почнуться обговорення закінчення війни. Однак Трамп змінив позицію і тепер просуває ідею повноцінної мирної угоди.

Учора спецпредставник Трампа Стів Віткофф пояснив, що такий крок пов'язаний з тим, що на переговорах США і Росії був "значний прогрес".

Сам Трамп оцінює зустріч успішною і вважає, що війну можна завершити. У ЗМІ вже з'явилася з'явилася інформація, на яких умовах Путін готовий її закінчити.

Зокрема, Росія вимагає виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Крім того, РФ нібито готова обговорювати виведення своїх військ із частини Харківської та Сумської областей.

Крім цього, у РФ є ще низка вимог стосовно статусу російської мови і не тільки. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що Віткофф вчора вже анонсував, що в Білому домі на зустрічі із Зеленським нібито будуть обговорювати територіальні поступки на користь Росії.