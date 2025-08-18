Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз

Головне:

Зустріч Зеленського і Трампа запланована на 20:15 за київським часом.

Спочатку президенти поспілкуються віч-на-віч (ЗМІ пишуть, що може й за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса), а згодом до них приєднаються європейські лідери.

Серед учасників: Урсула фон дер Ляєн, Марк Рютте, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Фрідріх Мерц, Александр Стубб.

Переговори розпочнуться о 22:00 у розширеному форматі.

Ключова тема - умови мирної угоди та гарантії безпеки для України.

Трамп натякнув, що "швидкий мир" можливий, якщо Київ відмовиться від Криму і НАТО, Зеленський відповів: мир має бути тривалим і справжнім.

Графік зустрічей

Очікується, що спочатку Трамп і Зеленський проведуть бесіду віч-на-віч. Їх зустріч запланована на 20:15 за київським часом у Вашингтоні.

Після чого до них приєднаються європейські лідери, їх американський презент зустріне о 21:15. Вони зроблять спільне фото і вже на 22:00 заплановані переговори президентів України та США з європейськими лідерами.

Як відомо, на переговори прибудуть:

президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

генеральний секретар НАТО Марк Рютте,

президент Фінляндії Александр Стубб,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні,

президент Франції Еммануель Макрон,

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Що обговорюватимуть

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

Раніше український президент заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

У своєму пості в соцмережі Х він заявив, що сьогодні у Вашингтоні пройде "зустріч для припинення війни".

"Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки", - написав Зеленський.

За словами спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, який літав до Путіна ще до зустрічі російського диктатора з президентом США на Алясці, сьогодні у Вашингтоні нібито обговорять питання так званого "обміну територіями", ідею якого просуває Трамп.

При цьому Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що сьогодні буде "великий день у Білому домі" та натякнув, що можна "швидко завершити війну", якщо Київ відмовиться від Криму та вступу до НАТО. Зеленський непрямо вже відповів на подібні закиди.

"Мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу - частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало", - написав він у Telegram.

Також глава держави акцентував, що російська армія завдала абсолютно показового та цинічного удару в день зустрічі у Вашингтоні (сьогодні вночі під ударами були зокрема Харків, Суми та Одеса).

"Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", - зауважив Зеленський.

Що відбулося на Алясці, яка передувала зустрічі у Вашингтоні

15 серпня 2025 року на американській Алясці відбулися переговори Путіна і Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Президент США не отримав від диктора ні зобов'язань щодо припинення вогню, ні публічних обіцянок щодо наступної зустрічі з Зеленським. Лідери скасували запланований обід і розійшлися раніше, хоч обидва назвали зустріч "успішною".

Західні ЗМІ назвали для Путіна цей візит "переможним", адже диктатор, який перебував у політичній ізоляції з лютого 2022 року, крокував зі свого літака на аеропорту в Анкориджі червоною доріжкою під аплодисменти Трампа.

Якщо коротко, то після зустрічі з Путіним глава Білого дому раптом відійшов від теми досягти всеосяжного припинення вогню і "клюнув" на гачок Путіна, що потрібен одразу "всеосяжний мирний договір".

Західні медіа вже оприлюднили низку інсайдів щодо того, що міг запропонувати глава Кремля американському лідеру як умови для "миру".

За даними The New York Times та Axios, серед ультиматумів передача Росії всього Донбасу в обмін на припинення вогню по всій лінії фронту та обіцянки не нападати на Україну й інші європейські країни. Кремль також домагається визнання Криму російським, відмови України від вступу до НАТО. Є й інші вимоги, щодо статусу російської мови і російської церкви.

Натомість Путін нібито обіцяє надати Києву певні "гарантії безпеки", зокрема за участі окремих країн, серед яких навіть згадується Китай. Обговорюється ідея створення механізму, який працюватиме як "п’ята стаття НАТО".

Україна ж наполягає: ключовим питанням залишається припинення вбивств мирних людей. Трамп, зі свого боку, заявив, що "тепер все залежить від президента Зеленського".

Сварка в Білому домі та зусилля лідерів ЄС

За даними Politico, європейські лідери докладають значних зусиль, щоб запобігти конфлікту в Овальному кабінеті, адже минула зустріч Трампа і Зеленського у стінах Білого дому закінчилася сваркою. Тому, аби уникнути напруги, вони також долучаються до переговорів.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2025 року замість підписання рамкової угоди про співпрацю у сфері копалин президенти посварилися в Овальному кабінеті через питання безпеки та захисту українських інтересів. Зеленський достроково залишив Білий дім, а підписання домовленостей відклали.

Що цікаво, віцепрезидент США Джей Ді Венс, який здебільшого був ініціатором перепалки та звинувачував Зеленського у "недостатній вдячності", також приєднається до сьогоднішніх перемовин президентів, пише ABC News.

На додаток, Білий дім вже буцімто запитав українських чиновників, чи одягне президент Зеленський костюм на зустріч із Трампом в Овальному кабінеті в понеділок, повідомляє Axios з посиланням на джерела.

Зазначимо, що під час лютневої зустрічі лідерів зустрічі в Білому домі стиль одягу президента України став для Трампа предметом роздратування.

Натомість, як додають джерела Axios, Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок у тому ж чорному піджаку, в якому він був на саміті НАТО в Нідерландах у червні. Мовляв, це буде "в стилі костюма", але не повноцінний костюм.