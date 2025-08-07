UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися не наступного тижня, місце не визначено, - ЗМІ

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня. Однак у такий термін зустріч буде складно реалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News.

Зокрема, один із чиновників Білого дому сказав CNN, що хоч Трамп і заявив про намір зустрітися наступного тижня, але є одна проблема.

"Провести зустріч у такі строки, найімовірніше, буде складно з огляду на обсяг переговорів, які необхідно буде провести, а також логістичні перешкоди", - пише видання з посиланням на джерело.

Крім того, джерело NBC теж заявило, що зустріч може відбутися в озвучений час, але підкреслило, що терміни можуть змінитися.

Представник Білого дому додав, що місце проведення можливої зустрічі ще не визначено і розглядають кілька варіантів.

Що передувало

Нагадаємо, у середу 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідав Росію, де провів зустрічі з російським керівництвом, включно із зустріччю з Путіним. Ключовою темою була війна в Україні.

Після ЗМІ писали, що сьогодні під час зустрічі цієї зустрічі в Москві, Путін сказав Віткоффу, що готовий зустрітися з Трампом у "певний момент".

Після того як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.

Також ЗМІ писали, що після зустрічі після зустрічі лідерів США і Росії - можлива тристороння зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп