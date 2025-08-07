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Дональд Трамп Война в Украине

Встреча Трампа и Путина может пройти не на следующей неделе, место не определено, - СМИ

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Однако в такой срок встречу будет сложно реализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и NBC News.

В частности, один из чиновников Белого дома сказал CNN, что хоть Трамп и заявил о намерении встретиться на следующей неделе, но есть одна проблема.

"Провести встречу в такие сроки, скорее всего, будет сложно, учитывая объем переговоров, которые необходимо будет провести, а также логистические препятствия", - пишет издание ссылаясь на источник.

Кроме того, источник NBC тоже заявил, что встреча может состояться в озвученное время, но подчеркнул, что сроки могут измениться.

Представитель Белого дома добавил, что место проведения возможной встречи еще не определено и рассматриваются несколько вариантов.

Что предшествовало

Напомним, в среду 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Россию, где провел встречи с российским руководством, включая встречу с Путиным. Ключевой темой была война в Украине.

После СМИ писали, что сегодня во встречи этой встречи в Москве, Путин сказал Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом в "определенный момент".

После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.

Также СМИ писали, что после встречи после встречи лидеров США и России - возможна трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп