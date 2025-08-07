Встреча Трампа и Путина может пройти не на следующей неделе, место не определено, - СМИ

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Однако в такой срок встречу будет сложно реализовать.
В частности, один из чиновников Белого дома сказал CNN, что хоть Трамп и заявил о намерении встретиться на следующей неделе, но есть одна проблема.
"Провести встречу в такие сроки, скорее всего, будет сложно, учитывая объем переговоров, которые необходимо будет провести, а также логистические препятствия", - пишет издание ссылаясь на источник.
Кроме того, источник NBC тоже заявил, что встреча может состояться в озвученное время, но подчеркнул, что сроки могут измениться.
Представитель Белого дома добавил, что место проведения возможной встречи еще не определено и рассматриваются несколько вариантов.
Напомним, в среду 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф посетил Россию, где провел встречи с российским руководством, включая встречу с Путиным. Ключевой темой была война в Украине.
После СМИ писали, что сегодня во встречи этой встречи в Москве, Путин сказал Уиткоффу, что готов встретиться с Трампом в "определенный момент".
После того как Уиткофф передал это сообщение, президент США заявил, что открыт для встречи уже на следующей неделе, если это может привести к прекращению войны в Украине.
Также СМИ писали, что после встречи после встречи лидеров США и России - возможна трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.