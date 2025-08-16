Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: як реагує Європа

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський привітав зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Проте він сумнівається в зацікавленості Путіна в цьому.

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну весь день", - написав Ліпавський в X (Twitter).

Міністр також зазначив, що Путін сказав ту саму пропагандистську нісенітницю про "коріння конфлікту", яку проповідує його державне телебачення.

"Проблема в російському імперіалізмі, а не в українському бажанні жити вільно. І не забуваймо, що ці слова також приховують зусилля Путіна повернути архітектуру безпеки до 1997 року. До того моменту, коли Чеська Республіка ще не була членом НАТО", - додав глава чеського МЗС.

На думку міністра оборони Чехії Яни Чернохової, саміт на Алясці показав, що диктатор не прагне миру і хоче послабити єдність Заходу.

"Переговори Трампа і Путіна на Алясці не принесли значного прогресу в питанні припинення війни в Україні, але підтвердили, що Путін не прагне миру, а скоріше шукає можливість послабити єдність Заходу і поширити свою пропаганду", - зазначила вона.

Литва

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне звинуватила Путіна в маніпулюваннях та завуальованих погрозах після слів диктатора про "попередження" Україні та Європі не "саботувати переговори".

"Воєнний злочинець, який має звичку отруювати своїх критиків радіоактивними речовинами, звертається до президента США зі словами: "Дуже приємно бачити вас здоровим і живим"", - відзначила міністр в X (Twitter).

Вона також підкреслила, що Росія продовжує обстрілювати мирне населення в Україні.

Німеччина

Німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який до 2022 року очолював Мюнхенську безпекову конференцію, заявив, що Трамп не отримав нічого після саміту на Алясці. Натомість Путін отримав червону доріжку з президентом США.

"Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу - явний рахунок 1:0 на користь Путіна - жодних нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: повне розчарування", - зазначив він.

Норвегія

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що ще зарано говорити про те, чи принесла зустріч якийсь прогрес.

"Ми повинні продовжувати тиснути на Росію і навіть посилювати тиск, щоб дати їй чіткий сигнал, що вона повинна заплатити ціну", - сказав міністр.