Зустріч Рубіо та Лаврова: ЗМІ розкрили дату переговорів у Будапешті

Зустріч Рубіо та Лаврова

Нагадаємо, раніше CNN писало, що зустріч Лаврова та Рубіо, яка має передувати зустрічі Трампа та Путіна, не відбудеться цього тижня, як було заплановано.

У Росії ж заявили, що Вашингтон і Москва не домовлялися про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра Сергія Лаврова цього тижня.

Як стверджує заступник глави російського МЗС Сергій Рябков "не можна відкласти те, про що не було домовленості". За його словами, подібна зустріч є дуже значущою і тому вимагає підготовки.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня після розмови з диктатором РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп повідомив про те, що вони готові знову зустрітися. Місцем проведення зустрічі стане угорський Будапешт.

Також Трамп заявив, що під час своєї розмови з Путіним вони домовилися про проведення зустрічі радників високого рівня вже наступного тижня.

За його словами, американську делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо, до якої згодом приєднаються інші посадовці, чиї імена поки не оголошені. Місце проведення зустрічі наразі ще не визначили.

Після цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив початок підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в угорській столиці.