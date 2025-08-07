Віткофф провів довгу розмову з радниками України та НАТО, завтра продовжать, - Зеленський

Спецпредставник президента США Стів Віткофф провів довгу розмову з безпековими радниками України та НАТО, однак вони не встигли все пропрацювати. Завтра переговори продовжаться.

Про це передає РБК-Україна , про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", - розповів Зеленський.

За його словами, радники домовилися завтра продовжити розмову, адже "багато ще треба попрацювати".

"Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - наголосив президент.