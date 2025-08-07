ua en ru
Віткофф провів довгу розмову з радниками України та НАТО, завтра продовжать, - Зеленський

Четвер 07 серпня 2025 22:59
Віткофф провів довгу розмову з радниками України та НАТО, завтра продовжать, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпредставник президента США Стів Віткофф провів довгу розмову з безпековими радниками України та НАТО, однак вони не встигли все пропрацювати. Завтра переговори продовжаться.

Про це передає РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", - розповів Зеленський.

За його словами, радники домовилися завтра продовжити розмову, адже "багато ще треба попрацювати".

"Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - наголосив президент.

Розмова Віткоффа з радниками України та НАТО

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник президента США Стів Віткофф планує сьогодні, 7 серпня, провести відеоконференцію з чиновниками України та ще п'яти країн. Він розповість про свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Неназвані джерела розповіли Axios, що у відеоконференції братимуть участь високопосадовці України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Очікується, що крім зустрічі в Москві, Віткофф також обговорить із ними подальші плани, зокрема можливий саміт президента США Дональда Трампа і Путіна.

