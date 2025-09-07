ua en ru
"Зустріч можлива, але не в Росії": Зеленський про переговори з Путіним

Україна, Неділя 07 вересня 2025 22:52
"Зустріч можлива, але не в Росії": Зеленський про переговори з Путіним Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна готова до переговорів щодо двосторонньої чи тристоронньої зустрічі. Проте вони не можуть проходити на території Росії.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

У п’ятницю президент України поспілкувався з головним кореспондентом ABC News з міжнародних питань Мартой Раддац.

На запитання, чи втрачена можливість двосторонньої зустрічі з російською стороною, глава держави відповів, що переговори залишаються можливими.

Він уточнив, що готовий до будь-якої зустрічі - двосторонньої чи тристоронньої - проте не на території Росії.

"Це був сигнал від президента і від президента Трампа, і я сказав: «Пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч, двостороння, тристороння, ми будемо раді, якщо ви будете, і навіть попередні умови, які ми мали на початку року, про припинення вогню, а потім зустріч. Потім ми говорили про гарантії безпеки, а потім про зустріч", - зазначив Зеленський.

Президент також висловив подяку Сполученим Штатам за підтвердження готовності надавати гарантії безпеки Україні. За його словами, це питання залишається ключовим у контексті майбутніх переговорів.

Зустріч президента Зеленського з Путіним

Зауважимо, що підготовка зустрічі між президентом України та російським диктатором Володимиром Путіним наразі не просувається.

Після того, як американський лідер Дональд Трамп анонсував можливу двосторонню зустріч, Росія заперечила, що Путін давав обіцянку зустрітися з українським президентом, а сам Трамп зазначив, що лідери поки що не готові до переговорів.

Однак вже 3 вересня Путін заявив, що не виключає зустрічі, але для цього Зеленський має приїхати до Москви.

В інтерв’ю для ABC News глава України підкреслив, що готовий прийняти Путіна в Києві, але сам не може поїхати до "столиці цього терориста", поки його країна щодня зазнає обстрілів.

