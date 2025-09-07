"Зустріч можлива, але не в Росії": Зеленський про переговори з Путіним

Україна готова до переговорів щодо двосторонньої чи тристоронньої зустрічі. Проте вони не можуть проходити на території Росії.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

У п’ятницю президент України поспілкувався з головним кореспондентом ABC News з міжнародних питань Мартой Раддац.

На запитання, чи втрачена можливість двосторонньої зустрічі з російською стороною, глава держави відповів, що переговори залишаються можливими.

Він уточнив, що готовий до будь-якої зустрічі - двосторонньої чи тристоронньої - проте не на території Росії.

"Це був сигнал від президента і від президента Трампа, і я сказав: «Пане президенте, я готовий до будь-якої зустрічі, але не в Росії. Будь-яка зустріч, двостороння, тристороння, ми будемо раді, якщо ви будете, і навіть попередні умови, які ми мали на початку року, про припинення вогню, а потім зустріч. Потім ми говорили про гарантії безпеки, а потім про зустріч", - зазначив Зеленський.

Президент також висловив подяку Сполученим Штатам за підтвердження готовності надавати гарантії безпеки Україні. За його словами, це питання залишається ключовим у контексті майбутніх переговорів.