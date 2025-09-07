"Встреча возможна, но не в России": Зеленский о переговорах с Путиным
Украина готова к переговорам о двусторонней или трехсторонней встрече. Однако они не могут проходить на территории России.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
В пятницу президент Украины пообщался с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.
На вопрос, потеряна ли возможность двусторонней встречи с российской стороной, глава государства ответил, что переговоры остаются возможными.
Он уточнил, что готов к любой встрече - двусторонней или трехсторонней - однако не на территории России.
"Это был сигнал от президента и от президента Трампа, и я сказал: "Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады, если вы будете, и даже предварительные условия, которые мы имели в начале года, о прекращении огня, а затем встреча. Потом мы говорили о гарантиях безопасности, а потом о встрече", - отметил Зеленский.
Президент также выразил благодарность Соединенным Штатам за подтверждение готовности предоставлять гарантии безопасности Украине. По его словам, этот вопрос остается ключевым в контексте будущих переговоров.
Встреча президента Зеленского с Путиным
Заметим, что подготовка встречи между президентом Украины и российским диктатором Владимиром Путиным пока не продвигается.
После того, как американский лидер Дональд Трамп анонсировал возможную двустороннюю встречу, Россия отрицала, что Путин давал обещание встретиться с украинским президентом, а сам Трамп отметил, что лидеры пока не готовы к переговорам.
Однако уже 3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи, но для этого Зеленский должен приехать в Москву.
В интервью для ABC News глава Украины подчеркнул, что готов принять Путина в Киеве, но сам не может поехать в "столицу этого террориста", пока его страна ежедневно подвергается обстрелам.