"Встреча возможна, но не в России": Зеленский о переговорах с Путиным

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 22:52
"Встреча возможна, но не в России": Зеленский о переговорах с Путиным Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина готова к переговорам о двусторонней или трехсторонней встрече. Однако они не могут проходить на территории России.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

В пятницу президент Украины пообщался с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.

На вопрос, потеряна ли возможность двусторонней встречи с российской стороной, глава государства ответил, что переговоры остаются возможными.

Он уточнил, что готов к любой встрече - двусторонней или трехсторонней - однако не на территории России.

"Это был сигнал от президента и от президента Трампа, и я сказал: "Господин президент, я готов к любой встрече, но не в России. Любая встреча, двусторонняя, трехсторонняя, мы будем рады, если вы будете, и даже предварительные условия, которые мы имели в начале года, о прекращении огня, а затем встреча. Потом мы говорили о гарантиях безопасности, а потом о встрече", - отметил Зеленский.

Президент также выразил благодарность Соединенным Штатам за подтверждение готовности предоставлять гарантии безопасности Украине. По его словам, этот вопрос остается ключевым в контексте будущих переговоров.

Встреча президента Зеленского с Путиным

Заметим, что подготовка встречи между президентом Украины и российским диктатором Владимиром Путиным пока не продвигается.

После того, как американский лидер Дональд Трамп анонсировал возможную двустороннюю встречу, Россия отрицала, что Путин давал обещание встретиться с украинским президентом, а сам Трамп отметил, что лидеры пока не готовы к переговорам.

Однако уже 3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи, но для этого Зеленский должен приехать в Москву.

В интервью для ABC News глава Украины подчеркнул, что готов принять Путина в Киеве, но сам не может поехать в "столицу этого террориста", пока его страна ежедневно подвергается обстрелам.

