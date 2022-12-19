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Встреча Лукашенко и Путина: аналитики ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины

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Понедельник 19 декабря 2022 03:37
Встреча Лукашенко и Путина: аналитики ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины Фото: Александр Лукашекно и Владимир Путин (gazeta.ru)
Автор: Олег Васкив

Запланированная на 19 декабря встреча главы белорусского режима Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, является частью усилий, призванных создать информационные условия для нового этапа войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, во время переговоров в Минске руководитель Кремля поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

Наев также отметил, что Путин до этого, а именно 17 декабря, провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

"Взятые вместе, встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", - предполагают в ISW.

В то же время, специалисты убеждены, что армия России, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективные широкомасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

"Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена ​​для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций нынешней зимой", - подчеркивают в Институте изучения войны.

Аналитики не исключают, что при всех проблемах Путин может попытаться приказать возобновить широкомасштабные наступательные операции позже этой зимой.

Однако в ISW продолжают придерживаться мнения, что " Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию (которую тоже придется перевооружить) к вторжению в Украину ".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный безоговорочно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов ранее заявил о решающем периоде войны, и выразил уверенность "что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли".

По его словам, "зимой война в значительной степени стихнет", а вот после этого начнется завершение конфликта, выходом на первом этапе на границы 1991 года.

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