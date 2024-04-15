Зустріч хуліганів у Нешвіллі, чех привіз нокаут до Канади: бійки вихідних НХЛ

Хоч другий період протистояння "Вашингтона" та "Тампи-Бей" став безгольовим, але без видовища вболівальники на трибунах не залишилися. Форвард "Кепіталз" Нік Дауд зійшовся навкулачки з нападником "Лайтнінг" Майклом Іссімонтом.

Справжнього суперництва, однак, не вийшло. Дауд швидко схопив опонента за барки та почав лупцювати. Іссімонт зумів піднятися, коли опинився на льоду, але хуліган господарів ще кількома відчутними ударами відправив його додолу знову. Обом виписали по 5 хвилин штрафу.

Натомість в Нешвіллі почубилися визнані тафгаї – оборонець "Предаторз" Люк Шенн і вінгер "Коламбуса" Матьє Олів'є. Перший вирішив заступитися за форварда Джарета Андерсона-Долана, якого забіяка "Блю Джекетс" атакував біля борту.

Шенн розпочав із ударів по корпусу, а суперник намагався поцілити в голову опоненту. Проте, битву за ініціативу Олів'є програв. Натомість господар льоду ще кількома потужними випадами розбив оборону, скинув супернику шолом і змусив рефері стати на захист.

Нарешті в Калгарі спаринг у першому періоді провели нападник "Флеймз" Драйден Хант і форвард "Арізони" Ян Єнік. Останній зачепив старшого на 5 років колегу за амплуа в центрі майданчика, а той уникати сутички не став.

Щоправда, для Ханта бійка закінчилася невдачею. Чех фактично відразу почав переважати суперника та кілька разів добряче влучив у голову. Далі Єнік натягнув господарю арени джерсі на голову та новою порцією ударів відправив перепочити на лід.