ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Вегаса" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Лас-Вегас, Понеділок 15 квітня 2024 10:27
UA EN RU
Форвард "Вегаса" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Вільям Карлссон (ліворуч) відзначився двічі в третьому періоді (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Вегас Голден Найтс" Вільяма Карлссона найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений швед доклався до непростої перемоги над "Колорадо" (4:3 ОТ). Він закинув дві шайби.

За два стартових періоди "Евеланш" створили солідний гандикап, закинувши три шайби без відповіді зусиллями Колтона, Макара та Рантанена. Утім, у фінальній 20-хвилинці "Голден Найтс" спромоглися на камбек, який започаткував Барбашев.

Далі ключову роль зіграв Карлссон. Спершу скандинав реалізував більшість, кинувши під дальню стійку з правої зони. А потім він вискочив на побачення з Георгієвим і перевів матч в овертайм. У додатковій п'ятихвилинці Гертл вирвав перемогу для невадців.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Кароліни" Сет Джарвіс і дебютант "Чикаго" Френк Назар. Перший оформив дубль у протистоянні з "Блекгокс" (4:2). Натомість другий у ворота "Гаррікейнз" закинув першу шайбу в кар'єрі.

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Вегаса&quot; з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні оборонець "Нешвілла" Йосі очолив хіт-парад зірок із чотирма пунктами проти "Коламбуса".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ Хокей
NEWS
Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні
Ще 770 окупантів та понад 40 артсистем: Генштаб оновив втрати росармії в Україні
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак