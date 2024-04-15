Форвард "Вегаса" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений швед доклався до непростої перемоги над "Колорадо" (4:3 ОТ). Він закинув дві шайби.

За два стартових періоди "Евеланш" створили солідний гандикап, закинувши три шайби без відповіді зусиллями Колтона, Макара та Рантанена. Утім, у фінальній 20-хвилинці "Голден Найтс" спромоглися на камбек, який започаткував Барбашев.

Далі ключову роль зіграв Карлссон. Спершу скандинав реалізував більшість, кинувши під дальню стійку з правої зони. А потім він вискочив на побачення з Георгієвим і перевів матч в овертайм. У додатковій п'ятихвилинці Гертл вирвав перемогу для невадців.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Кароліни" Сет Джарвіс і дебютант "Чикаго" Френк Назар. Перший оформив дубль у протистоянні з "Блекгокс" (4:2). Натомість другий у ворота "Гаррікейнз" закинув першу шайбу в кар'єрі.

Усі результати вечора в НХЛ: