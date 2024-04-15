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Встреча хулиганов в Нэшвилле, чех привез нокаут в Канаду: драки выходных НХЛ

Фото: Ник Дауд разобрался с Майклом Иссимонтом (midfloridanewspapers.com)
Автор: Антон Федорцив

В программу регулярного первенства Национальной хоккейной лиги в прошлый уикенд попали стычки на ледовых аренах округа Колумбия, штата Теннесси и провинции Альберта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

Хотя второй период противостояния "Вашингтона" и "Тампы-Бэй" оказался безголевым, но без зрелища болельщики на трибунах не остались. Форвард "Кэпиталз" Ник Дауд сошелся на кулаках с нападающим "Лайтнинг" Майклом Иссимонтом.

Настоящего соперничества, однако, не получилось. Дауд быстро схватил оппонента за грудки и начал избивать. Иссимонт сумел подняться, когда очутился на льду, но хулиган хозяев еще несколькими ощутимыми ударами отправил его наземь снова. Обоим выписали по 5 минут штрафа.

 

 

Зато в Нэшвилле подрались признанные тафгаи – защитник "Предаторз" Люк Шенн и вингер "Коламбуса" Матье Оливье. Первый решил вступиться за форварда Джарета Андерсона-Долана, которого драчун "Блю Джекетс" атаковал у борта.

Шенн начал с ударов по корпусу, а соперник пытался попасть в голову оппоненту. Однако битву за инициативу Оливье проиграл. Хозяин льда еще несколькими мощными выпадами разбил оборону, сбросил сопернику шлем и заставил рефери встать на защиту.

 

 

Наконец в Калгари спарринг в первом периоде провели нападающий "Флэймз" Драйден Хант и форвард "Аризоны" Ян Йеник. Последний задел старшего на 5 лет коллегу по амплуа в центре площадки, а тот избегать столкновения не стал.

Правда, для Ханта потасовка закончилась неудачей. Чех фактически сразу начал преобладать соперника и несколько раз изрядно попал в голову. Затем Йеник натянул хозяину арены джерси на голову и новой порцией ударов отправил отдохнуть на лед.

К слову, шведский форвард "Вегаса" Карлссон возглавил тройку звезд с дублем против "Колорадо".

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