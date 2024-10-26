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Зурабішвілі зробила заяву про можливі результати виборів у Грузії

Фото: Президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Грузії почали підраховувати голоси виборців. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі впевнена в перемозі опозиції на парламентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зурабішвілі в соцмережі X.

Зурабішвілі наголосила, що вона пишається своєю країною та впевнена в її майбутньому.

"Європейська Грузія" перемагає з 52% голосів, попри спроби фальсифікації виборів і без голосів діаспори. Грузія продемонструвала демократію, європейськість і зрілість... Я пишаюся і впевнена в нашому європейському майбутньому!", - написала вона.
 

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори, на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

На одній із дільниць у Марнеулі було зафіксовано масове вкидання бюлетенів, що спричинило анулювання результатів голосування там.

Зауважимо, що це не перший випадок фальсифікацій на виборах у країні.

Наразі у Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Але екзитполи дають протилежні результати.

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Грузія