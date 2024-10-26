Зурабішвілі зробила заяву про можливі результати виборів у Грузії

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори, на яких змагаються проросійська "Грузинська мрія" та проєвропейські опозиційні партії.

На одній із дільниць у Марнеулі було зафіксовано масове вкидання бюлетенів, що спричинило анулювання результатів голосування там.

Зауважимо, що це не перший випадок фальсифікацій на виборах у країні.

Наразі у Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Але екзитполи дають протилежні результати.

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