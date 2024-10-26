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Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Грузии стали подсчитывать голоса избирателей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена в победе оппозиции на парламентских выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Зурабишвили в соцсети X.

Зурабишвили подчеркнула, что она гордится своей страной и уверена в ее будущем.

"Европейская Грузия" побеждает с 52% голосов, несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!", - написала она.

Выборы в Грузии

Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

На одном из участков в Марнеуле был зафиксирован массовый вброс бюллетеней, что повлекло аннулирование результатов голосования за рубежом.

Это не первый случай фальсификаций на выборах в стране.

Сейчас в Грузии закрылись все избирательные участки. Но экзитполы дают противоположные результаты.

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Грузия