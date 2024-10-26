Зурабишвили сделала заявление о возможных результатах выборов в Грузии

Выборы в Грузии

Напомним, что сегодня, 26 октября, в Грузии проходят парламентские выборы, на которых соревнуются пророссийская "Грузинская мечта" и проевропейские оппозиционные партии.

На одном из участков в Марнеуле был зафиксирован массовый вброс бюллетеней, что повлекло аннулирование результатов голосования за рубежом.

Это не первый случай фальсификаций на выборах в стране.

Сейчас в Грузии закрылись все избирательные участки. Но экзитполы дают противоположные результаты.

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