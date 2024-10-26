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Вибори в парламент Грузії. Екзитполи дають протилежні результати

Грузія, Субота 26 жовтня 2024 19:10
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Вибори в парламент Грузії. Екзитполи дають протилежні результати Фото: У Грузії закрились виборчі дільниці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Грузії наразі закрились всі виборчі дільниці. Екзитполи дають протилежні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екзитполи телеканалів Imedi та Formula.

За даними екзитполу, проведеного Edison Research, правляча партія "Грузинська мрія" отримує підтримку трохи більше 40% виборців, тоді як опозиційні партії в сумі - понад 50% голосів.

Вибори в парламент Грузії. Екзитполи дають протилежні результати

Водночас екзитпол провладного телеканалу TV Imedi свідчить про те, що "Грузинська мрія" отримала понад 56% голосів виборців.

Вибори в парламент Грузії. Екзитполи дають протилежні результати

До того ж, на телеканалі TV Imedi показують виступи лідера партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі та прем'єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе, де вони всіх вітають зі своєю перемогою.

Вибори в Грузії

Нагадаємо, що сьогодні, 26 грудня, проходять вибори до парламенту Грузії. Зокрема, за голоси грузинський виборців борються проросійська партія "Грузинська мрія" та опозиційні партії, яка є проєвропейськими.

Зазначимо, що в грузинському місті Марнеулі зафіксували масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Результати голосування на ній було скасовано. Це вже не перший випадок фальсифікацій у країні.

Варто також зазначити, що у "Грузинській мрії" ще до завершення голосування заявили про перемогу на виборах.

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