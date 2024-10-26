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У Грузії закрили виборчу дільницю та скасували там результати: що сталося

Марнеулі, Субота 26 жовтня 2024 15:11
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У Грузії закрили виборчу дільницю та скасували там результати: що сталося Фото: у Грузії зафіксували масовий вкид бюлетенів на дільниці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У грузинському Марнеулі зафіксували масовий вкид бюлетенів на виборчій дільниці. Результати голосування на дільниці скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія онлайн".

У мережі опублікували відео, на якому помітно, як чоловік на дільниці №69 вкидає до урни для голосування пачку бюлетенів.

ЗМІ припускали, що це міг бути заступник голови Марнеулі. При цьому на кадрах помітно, що у чоловіка був бейдж, який користуються спостерігачі.

На дільниці також сталася сутичка, а людина, яка знімала на камеру порушення, отримала травми.

Речниця Центральної виборчої комісії Грузії Натія Іоселіані заявила, що інцидент буде розслідувати Міністерство внутрішніх справ.

Через масову фальсифікацію виборчу дільницю закрили. Виборча комісія провела засідання. Результати голосування на вказаній дільниці анулювали. Процес голосування було зупинено після вкиду. Наразі дільниця закрита.

Вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії проходять парламентські вибори, які можуть стати найнапруженішими за останні роки. Грузини оберуть 150 депутатів, а партія-переможець сформує уряд та визначить внутрішню та зовнішню політику на чотири роки.

За голоси виборців борються правляча проросійська "Грузинська мрія" та опозиційні проєвропейські партії.

При цьому у Грузії вже зафіксували бійки, фальсифікації та випадки видачі кількох бюлетенів на одного виборця.

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