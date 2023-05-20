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Зурабішвілі готує екстрене звернення на тлі протестів в Грузії

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Субота 20 травня 2023 15:21
Зурабішвілі готує екстрене звернення на тлі протестів в Грузії Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, сьогодні, 20 травня, проведе екстрений брифінг. Можливо, він стосуватиметься протестів в країні через відновлення прямого авіасполучення з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Зазначається, що брифінг назначено на 16:00 за київським часом.

"Теми не названо. Очікується, що заява стосуватиметься останніх подій у країні, пов'язаних із відновленням прямого авіасполучення з Росією та акцій протесту", - пише видання.

Відновлення авіасполучення з Росією

19 травня в аеропорт імені Шота Руставелі сів російський літак "Москва - Тбілісі". Ця новина викликала обурення серед цивільних, внаслідок чого активісти влаштували мітинг. Учасники акції вимагали скасувати прямі польоти з Росії, а також скандували: "Русский самолет, иди н***й" та "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Зурабашвілі, зі свого боку, закликала заборонити авіасполучання з РФ.

"Незважаючи на спротив грузинського народу, Росія приземлилася своїм небажаним літаком у Тбілісі", - написала лідер країни у Twitter.

Усі подробиці протесту в Грузії та чим це загрожує країні можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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