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Зурабишвили готовит экстренное обращение на фоне протестов в Грузии

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Суббота 20 мая 2023 15:21
Зурабишвили готовит экстренное обращение на фоне протестов в Грузии Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, сегодня, 20 мая, проведет экстренный брифинг. Возможно, он будет касаться протестов в стране из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.

Брифинг назначен на 16:00 по киевскому времени.

"Тема не названа. Ожидается, что заявление будет касаться последних событий в стране, связанных с возобновлением прямого авиасообщения с Россией и акций протеста", - пишет издание.

Восстановление авиасообщения с Россией

19 мая в аэропорт имени Шота Руставели сел российский самолет "Москва - Тбилиси". Эта новость вызвала возмущение среди гражданских, в результате чего активисты устроили митинг. Участники акции потребовали отменить прямые полеты из России, а также скандировали: "Русский самолет, иди н***й" и "Российский корабль не доставит нас в Евросоюз".

Зурабашвили, со своей стороны, призвала запретить авиасообщение с РФ.

"Несмотря на сопротивление грузинского народа Россия приземлилась своим нежелательным самолетом в Тбилиси", - написала лидер страны в Twitter.

Все подробности протеста в Грузии и чем это грозит стране можно прочесть в материале РБК-Украина.

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