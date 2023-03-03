UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зупиняють автобуси та перевіряють документи. Росіяни посилили фільтрацію у Маріуполі

Ілюстративне фото: росіяни посилили фільтраційні заходи у Маріуполі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники посилили фільтраційні заходи у Маріуполі. Окупанти проводять тотальну перевірку документів та телефонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міська раду.

"Російські окупанти зупиняють громадський транспорт та перевіряють документи й телефони пасажирів. Зокрема, вчора подібна ситуація була зафіксована у Кальміуському районі міста", - сказано у повідомленні.

Окрім того, загарбники встановили блокпости на виїзді з Маріуполя в Сартану. За наявною інформацією, ворог облаштував пункти контролю на всіх мостах.

"Окупанти бояться і готуються до українського контрнаступу. Від страху шукають диверсантів серед мирних маріупольців. Адже вони знають, що жителі міста чекають на звільнення та повернення до України", - додають у міськраді.

РБК-Україна повідомляло, що окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

До того ж, загарбники змінили тактику переміщення військових колон в Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна Росії проти України