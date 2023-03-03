Останавливают автобусы и проверяют документы. Россияне ужесточили фильтрацию в Мариуполе

"Российские оккупанты останавливают общественный транспорт и проверяют документы и телефоны пассажиров. В частности, вчера подобная ситуация была зафиксирована в Кальмиусском районе города", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану. По имеющейся информации, враг обустроил пункты контроля на всех мостах.

"Оккупанты боятся и готовятся к украинскому контрнаступлению. От страха ищут диверсантов среди мирных мариупольцев. Ведь они знают, что жители города ждут освобождения и возвращения в Украину", - добавляют в горсовете.

РБК-Украина сообщало, что оккупанты установили блок-посты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

К тому же, захватчики изменили тактику перемещения военных колонн в Мариуполе.

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