ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та риють окопи біля мостів

Новость на русском →
Маріуполь, Четвер 02 березня 2023 20:53
Росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та риють окопи біля мостів Фото: росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 березня, росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Від сьогодні окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування", - заявив Андрющенко.

За його словами, нині "навіть гуманітарна допомога перетворилась на знущання". Окупанти змушують всіх без виключення, для отримання гуманітарної допомоги в “призначений час” зайняти чергу перед російським гумштабом.

"Потім з битвою прорватись аби отримати подачку з простроченими продуктами", - підкреслив радник.

Крім того, він повідомив, що попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в руїнах. За його даними, жителі Маріуполі живуть в спалених будинках.

"Режим почав боятись. Навіть ззовні стає складно переконувати в тому, що “Россия тут навсегда”, - підкреслив Андрющенко

Нагадаємо, вчора радник мера повідомив, що росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь окупанти Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні