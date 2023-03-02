Росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та риють окопи біля мостів
Сьогодні, 2 березня, росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Від сьогодні окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування", - заявив Андрющенко.
За його словами, нині "навіть гуманітарна допомога перетворилась на знущання". Окупанти змушують всіх без виключення, для отримання гуманітарної допомоги в “призначений час” зайняти чергу перед російським гумштабом.
"Потім з битвою прорватись аби отримати подачку з простроченими продуктами", - підкреслив радник.
Крім того, він повідомив, що попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в руїнах. За його даними, жителі Маріуполі живуть в спалених будинках.
"Режим почав боятись. Навіть ззовні стає складно переконувати в тому, що “Россия тут навсегда”, - підкреслив Андрющенко
Нагадаємо, вчора радник мера повідомив, що росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.