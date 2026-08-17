Зупинка заводів і обвал експорту вдвічі: експерт попередив про наслідки блокування портів

Втрати експорту перевищать 50%

Аналітики наголошують, що без швидкого відновлення морського експорту більшість гірничодобувних підприємств може зупинитися, а втрати експорту металопродукції можуть перевищити 50% від поточних обсягів.

Після масштабних атак РФ на портову інфраструктуру та цивільні судна з 22 липня фактично зупинилося судноплавство в портах Великої Одеси.

Одночасно з 1 серпня "Укрзалізниця" підвищила вантажні тарифи на 30% та обмежила приймання вантажів до низки припортових станцій Одещини.

Це вже позначилося на експорті. У липні експорт залізної руди скоротився на 37,6% у річному вимірі - до 1,87 млн тонн, чавуну - на 67%, до 51,5 тисячі тонн, напівфабрикатів - на 23,6%, до 107,7 тисяч тонн.

Альтернативні маршрути не рятують

Через неможливість вивезення продукції частково або повністю зупинилися Південний ГЗК та Ferrexpo. Інгулецький ГЗК перебуває у простої тривалий час.

Альтернативні маршрути не здатні повністю замінити чорноморські порти. Дунайські порти можуть перевалювати до 2,5-3 млн тонн на місяць проти близько 6 млн тонн у портах Великої Одеси. При цьому їхня робота ускладнюється обстрілами та обмілінням Дунаю.

Західні залізничні переходи також мають обмежену пропускну здатність. Реальний обсяг перевезень становить близько 2-2,6 млн тонн на місяць, а додаткові витрати на залізничну логістику можуть сягати 30-60 доларів за тонну.

Для окремих напрямків переорієнтація експорту робить поставки економічно недоцільними. Зокрема, доставка окатків до Гданська коштуватиме 50-60 доларів за тонну.

За оцінками ОП "Укрметалургпром", втрати експорту металопродукції можуть перевищити 50%.

Збитки можуть сягнути 200 млн доларів

Водночас GMK Center прогнозує скорочення виробництва у гірничодобувному секторі на 35% порівняно з рівнем першої половини 2026 року, якщо морський експорт не буде відновлений у короткостроковій перспективі.

За оцінкою GMK Center, закриття морського коридору може коштувати українській металургії 150-200 млн доларів збитків на місяць лише через скорочення експорту.

Загалом кожен день зупинки морських портів може коштувати економіці близько 70 млн доларів недоотриманої виручки.

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков називає ситуацію "ідеальним штормом", оскільки одночасно діють високі ціни на електроенергію, нові квоти ЄС, підвищення тарифів "Укрзалізниці" та блокада морського експорту.

Він наголошує, що уникнути негативного сценарію можна лише за умови оперативних і скоординованих дій уряду та міжнародних партнерів, насамперед ЄС.