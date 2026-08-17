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Остановка заводов и обвал экспорта вдвое: эксперт предупредил о последствиях блокирования портов

12:00 17.08.2026 Пн
3 мин
Блокировка морской торговли и одновременное повышение тарифов Укрзализныци создают критическую ситуацию для экспорта и предприятий
aimg Анна Шиканова
Из-за блокировки портов под угрозой предприятия и экспорта (фото: Getty Images)

Блокада портов и рост стоимости альтернативной логистики создали критическую ситуацию для украинского горно-металлургического комплекса (ГМК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

Потери экспорта превысят 50%

Аналитики отмечают, что без быстрого возобновления морского экспорта большинство горнодобывающих предприятий может остановиться, а потери экспорта металлопродукции могут превысить 50% от текущих объемов.

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После масштабных атак РФ на портовую инфраструктуру и гражданские суда с 22 июля фактически остановилось судоходство в портах Большой Одессы.

Одновременно с 1 августа "Укрзализныця" повысила грузовые тарифы на 30% и ограничила прием грузов до ряда припортовых станций Одесской области.

Это уже сказалось на экспорте. В июле экспорт железной руды сократился на 37,6% в годовом исчислении – до 1,87 млн тонн, чугуна – на 67%, до 51,5 тысячи тонн, полуфабрикатов – на 23,6%, до 107,7 тысяч тонн.

Альтернативные маршруты не спасают

Из-за невозможности вывоза продукции частично или полностью остановились Южный ГОК и Ferrexpo. Ингулецкий ГОК находится в простое длительное время.

Альтернативные маршруты не способны полностью заменить черноморские порты. Дунайские порты могут переваливать до 2,5-3 млн. тонн в месяц против около 6 млн. тонн в портах Большой Одессы. При этом их работа усложняется обстрелами и обмелением Дуная.

Западные железнодорожные переходы также обладают ограниченной пропускной способностью. Реальный объем перевозок составляет около 2-2,6 млн. тонн в месяц, а дополнительные расходы на железнодорожную логистику могут достигать 30-60 долларов за тонну.

Для отдельных направлений переориентация экспорта делает поставки экономически нецелесообразными. В частности, доставка окатков в Гданьск будет стоить 50-60 долларов за тонну.

По оценкам ОП "Укрметаллургпром", потери экспорта металлопродукции могут превысить 50%.

Ущерб может достичь 200 млн долларов

В то же время, GMK Center прогнозирует сокращение производства в горнодобывающем секторе на 35% по сравнению с уровнем первой половины 2026 года, если морской экспорт не будет восстановлен в краткосрочной перспективе.

По оценке GMK Center, закрытие морского коридора может стоить украинской металлургии 150-200 млн долларов убытков в месяц только из-за сокращения экспорта.

В общей сложности каждый день остановки морских портов может стоить экономике около 70 млн долларов недополученной выручки.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков называет ситуацию "идеальным штормом" , поскольку одновременно действуют высокие цены на электроэнергию, новые квоты ЕС, повышение тарифов "Укрзализныци" и блокада морского экспорта.

Он отмечает, что избежать негативного сценария можно только при условии оперативных и скоординированных действий правительства и международных партнеров, прежде всего ЕС.

Стоит отметить, что бизнес уже бьет тревогу из-за остановки портов , потому что Украина может потерять миллиарды.

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