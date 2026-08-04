Україна ризикує втратити мільярди через зупинку портів: бізнес б'є на сполох

Зупинка портів Великої Одеси через атаки РФ паралізувала експорт та роботу промислових гігантів. Український бізнес вимагає від влади негайно відновити безпечний морський коридор.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал видання Інтерфакс-Україна.

Чому зупиняються промислові гіганти

Відомо, що Південний гірничо-збагачувальний комбінат вже розпочав процес призупинення видобутку через атаки на судна у Чорному морі.

Полтавський ГЗК, основний актив Ferrexpo, також вирішив зупинити роботу з третього серпня - через неможливість відвантажувати продукцію та нестачу обігових коштів, викликану серед іншого підвищенням тарифів “Укрзалізниці”.

Представники українського бізнесу у коментарях виданню наголошують, що повноцінної альтернативи портам Великої Одеси немає: дунайські порти та маршрути через Румунію чи Польщу не можуть забезпечити необхідні обсяги перевалки, а вартість такої логістики робить значну частину експорту економічно невигідною.

Загроза для валюти, бюджету та курсу гривні

Закриття портів загрожує Україні втратою значної частини експортного потенціалу, десятків мільярдів валютної виручки та сотень мільярдів гривень податкових надходжень.

Також зростають ризики для валютного курсу, зайнятості та стабільної роботи промислових регіонів.

Так, у групі “Метінвест” повідомили, що блокада вже впливає як на експорт продукції, так і на імпорт критично важливої сировини: металургійні підприємства потребують щомісяця 230-250 тис. тонн коксівного вугілля, альтернативних джерел якого в Україні немає після зупинки Покровської вугільної групи.

Скорочення виробництва та удари по експорту

В той же час, за оцінкою компанії, видобуток на Об’єднаному ГЗК у серпні може скоротитися приблизно на 30% порівняно із середнім рівнем 2025 року. А обсяг залізничних перевезень продукції гірничо-збагачувальних комбінатів може впасти на 1,3 млн тонн на місяць.

Найбільше зупинка судноплавства вдарить по поставках залізорудної сировини до Китаю і Туреччини, чавуну до США, а також заготовки і прокату до країн Південної Європи та Близького Сходу.

Представники бізнесу підкреслюють: щодня простій поглиблює кризу, загрожуючи хвилею звільнень та мільйонними збитками для бюджету. Саме тому відновлення судноплавства у Чорному морі має стати першочерговим завданням для держави.