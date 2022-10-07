ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зупинка захопленої ЗАЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС, - Зеленський

Новость на русском →
П'ятниця 07 жовтня 2022 13:16
Зупинка захопленої ЗАЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС, - Зеленський Фото: президент Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Зупинка захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС призвела до нехватки електроенергії для її експорту до країн Європейського союзу/

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента України Володимира Зеленського у своєму зверненні.

"Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно", - сказав президент.

Зеленський також закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.

"Нам усім разом в Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності", - наголосив президент Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування РФ".

Окрім цього, окупанти погрожують співробітникам станції відправкою на фронт, якщо вони не підпишуть документи про перехід на роботу під керівництвом "Росатому".

Нагадаємо, що Гроссі перебуває у Києві для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Після цього він збирається поїхати у Москву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Запорізька АЕС
NEWS
Рада призначила нового голову Нацбанку
Рада призначила нового голову Нацбанку
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході