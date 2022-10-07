Зупинка захопленої ЗАЕС може призвести до зупинки експорту електроенергії в ЄС, - Зеленський

Зупинка захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС призвела до нехватки електроенергії для її експорту до країн Європейського союзу/

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента України Володимира Зеленського у своєму зверненні .

"Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно", - сказав президент.

Зеленський також закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.

"Нам усім разом в Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності", - наголосив президент Зеленський.