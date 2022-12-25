Зупинка ворога на ділянці під Сватовому та висадка спецназу РФ під Херсоном: карти боїв

Російські війська перейшли від наступальних операцій до позиційних боїв у районі Дворічної. Окупанти заявляють про висадку спецназу під Херсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Бої у Луганській області

Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Кремінна-Сватове.

За повідомленням Генштабу України, українські війська відобразили настання російських військ у районі Андріївки Луганської області.

Російські сили вели наступ у напрямі н.п. Стельмахівка та Надія. Російські війська перейшли від наступальних операцій до позиційних боїв у районі Дворічної.

Російські військкори стверджували, що російські війська вели штурми у напрямі н.п. Макіївка та Червонопопівка Російські сили також вели штурми у напрямку н.п. Ямполівка Донецької області та в районі н. п. Білогорівка.

24 грудня українські сили продовжували завдавати ударів по російських тилах. Російські джерела стверджують, що українські сили завдали ударів по Половинку Луганської області ракетами HIMARS.

Бої у Донецькій області

Російські війська продовжували вести наступальні операції у районі Бахмута 24 грудня.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили атаки російських військ у районі Бахмута.

Російські військкори стверджують, що на північний схід від Бахмута в районі Підгородні також йдуть запеклі бої, де російські війська нібито захопили опорні позиції на південних околицях селища.

На східній околиці Бахмута йдуть запеклі бої між українськими військами та найманцями "Вагнера".

Російські сили продовжували вести наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк 24 грудня. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Водяного та Мар'їнки.

Російські військкори стверджували, що російські війська просуваються далі до Мар'їнки, але українські сили все ще зміцнилися на деяких позиціях у центрі населеного пункту. Водночас українські сили концентрують свої сили на західній околиці Мар'їнки.

Український Генштаб повідомив, що російські сили продовжували вогонь із закритих позицій упродовж тривалого зіткнення у Донецькій та Запорізькій областях.

Ситуація на півдні

24 грудня російські сили не проводили жодних підтверджених наземних атак на південному напрямку, але можливо перекидали техніку з Донецька на південний напрям. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 24 грудня, що російські війська перекидають надзвичайно велику кількість бронетранспортерів та колон вантажівок через Маріуполь у бік Бердянська у Запорізькій області для зміцнення Мелітопольського фронту.

24 грудня російські війська завдали удару по житловому району Херсона з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град", внаслідок чого щонайменше 10 людей загинули та 55 отримали поранення. Більшість, якщо не всі жертви, були цивільними особами.

Російські військкори заявили, що 23 грудня невстановлений спецпідрозділ РФ нібито висадився на острові Великий Потьомкін на південний захід від Херсона.

Начальник Українського об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрин заявив 23 грудня, що російські війська не змінили своєї тактики на півдні України і продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для розвідки островів на Дніпрі.

Російське джерело стверджувало, що російські війська відобразили спроби українців висадитися на Кінбурнській косі. Джерело повідомило, що українські сили регулярно обстрілюють косу з далекобійної артилерії та знищили на косі невстановлену портову споруду.

24 грудня українські сили, ймовірно, завдали удару безпілотником по об'єктах у Криму. На відео, опублікованому рано-вранці 24 грудня, як повідомляється, видно вибух українського безпілотника, який атакує нафтопереробний завод у Нижньогірському районі Криму. Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, повідомив, що рано-вранці 24 грудня українські сили нібито запустили сім безпілотників китайського виробництва "Мугін-5" з міжнародного аеропорту Одеса для поразки цілей у Криму.

Нагадаємо, за даними ISW, швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася в останні дні. Військкори з РФ визнали, що ЗСУ відтіснили частини угруповання "Вагнера" на позиції, які вони обіймали кілька днів тому.

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