Остановка врага на участке под Сватово и высадка спецназа РФ под Херсоном: карты боев

Российские войска перешли от наступательных операций к позиционным боям в районе Двуречной. Оккупанты заявляют о высадке спецназа под Херсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Бои в Луганской области

Российские войска продолжали проводить ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Кременная-Сватово.

По сообщению Генштаба Украины, украинские войска отразили наступление российских войск в районе Андреевки Луганской области.

Российские силы вели наступление в направлении н.п. Стельмаховка и Надия. Российские войска перешли от наступательных операций к позиционным боям в районе Двуречной.

Российские военкоры утверждали, что российские войска вели штурмы в направлении н.п. Макеевка и Червонопоповка Российские силы также вели штурмы в направлении н.п. Ямполевка Донецкой области и в районе н. п. Белогоровка.

24 декабря украинские силы продолжали наносить удары по российским тылам. Российские источники утверждают, что украинские силы нанесли удары по Половинкину Луганской области ракетами HIMARS.

Бои в Донецкой области

Российские войска продолжали вести наступательные операции в районе Бахмута 24 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаки российских войск в районе Бахмута.

Российские военкоры утверждают, что к северо-востоку от Бахмута в районе Подгордоне также идут ожесточенные бои, где российские войска якобы захватили опорные позиции на южных окраинах поселка.

На восточной окраине Бахмута идут ожесточенные бои между украинскими войсками и наемниками "Вагнера".

Российские силы продолжали вести наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк 24 декабря. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки российских войск в 27 км к юго-западу от Авдеевки в районе Красногоровки, Водяного и Марьинки.

Российские военкоры утверждали, что российские войска продвигаются дальше в Марьинку, но украинские силы все еще укрепились на некоторых позициях в центре населенного пункта. В то же время украинские силы концентрируют свои силы на западной окраине Марьинки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы продолжали огонь с закрытых позиций на протяжении длительного соприкосновения в Донецкой и Запорожской областях.

Ситуация на юге

24 декабря российские силы не проводили никаких подтвержденных наземных атак на южном направлении, но, возможно, перебрасывали технику из Донецка на южное направление. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 24 декабря, что российские войска перебрасывают необычно большое количество бронетранспортеров и колонн грузовиков через Мариуполь в сторону Бердянска в Запорожской области для укрепления Мелитопольского фронта.

24 декабря российские войска нанесли удар по жилому району Херсона из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", в результате чего по меньшей мере 10 человек погибли и 55 получили ранения. Большинство, если не все жертвы, были гражданскими лицами.

Российские военкоры заявили, что 23 декабря неустановленное подразделение российского спецназа якобы высадилось на острове Великий Потомкин к юго-западу от города Херсон.

Начальник Украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил 23 декабря, что российские войска не изменили своей тактики на юге Украины и продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для разведки островов на Днепре.

Российский источник утверждал, что российские войска отразили попытки украинцев высадиться на Кинбурнской косе. Источник сообщил, что украинские силы регулярно обстреливают косу из дальнобойной артиллерии и уничтожили на косе неустановленное портовое сооружение.

24 декабря украинские силы, вероятно, нанесли удар беспилотником по объектам в Крыму. На видео, опубликованном ранним утром 24 декабря, как сообщается, виден взрыв украинского беспилотника, атакующего нефтеперерабатывающий завод в Нижнегорском районе Крыма. Известный блогер, связанный с Кремлем, сообщил, что ранним утром 24 декабря украинские силы якобы запустили семь беспилотников китайского производства "Мугин-5" из международного аэропорта Одесса для поражения целей в Крыму.

Напомним, по данны ISW, скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни. Военкоры из РФ признали, что ВСУ оттеснили части группировки "Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

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