Зупинка видобутку газу на Полтавщині ставить під удар енергонезалежність України, - експерт

За його словами, ділянку було придбано на відкритому електронному аукціоні ще у 2021 році за 90 млн грн, однак нинішні спроби зупинити її освоєння загрожують енергетичній безпеці держави.

На переконання експерта, подібні дії перешкоджають роботі профільних інвесторів та витісняють українську продукцію з власного ринку.

Схожі блокування були й раніше

Директор Асоціації газовидобувних компаній України нагадав, що подібні випадки вже траплялися в галузі раніше, зокрема у 2012-2014 роках.

"Тоді "активісти" блокували розробку великої ділянки на Харківщині та Донеччині. Потім, вже у 2018-му, схожі випадки знову фіксувалися на Харківщині. І чим це все закінчилося – ми добре бачимо: їхній зв'язок із агресором вже є абсолютно очевидним", – сказав Петренко.

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Коментуючи ситуацію навколо Жуківської площі, яку компанія "Горизонти" Групи Західнадрасервіс розробляє у партнерстві з міжнародним партнером, чеською MND, експерт зауважив, що ситуація повторюється, а "сценарії одні і ті ж", але тепер вже на Полтавщині.

"Перешкоджання газовидобутку і блокування роботи компаній виглядає як пряма робота проти нашої держави. І виникає питання – в чиїх інтересах це здійснюється? Питання риторичне", – наголосив він.

Видобувні компанії вкладають гроші під час війни

Петренко зазначив, що українські видобувні компанії продовжують вкладати значні кошти у сектор, зберігають виробництво під щоденними атаками, оперативно відновлюються. Саме завдяки цій роботі українці практично не відчуваюють проблем із газопостачанням.

"Але для стабільного видобутку необхідно розробляти нові ділянки і бурити свердловини", – наголосив він.

За даними експерта, лише за час повномасштабної війни Західнадрасервіс спільно з MND Ukraine відкрили 5 родовищ, пробурили 97 свердловин, видобули 1,7 млрд кубометрів газу та збудували 6 установок підготовки газу.

Інвестиції у газовидобуток за 4,5 роки становили 167,5 млн доларів, ще 98,4 млн доларів – у дослідження, буріння, будівництво УПГ, трубопроводів та інфраструктури, а на інші капітальні енергетичні проєкти спрямовано ще 128,4 млн доларів. Загальна сума інвестицій перевищує 394 млн доларів, сплачених податків – 16,7 млрд грн.