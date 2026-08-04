Експорт газу може стати джерелом інвестицій у новий видобуток, - експерт

Україна має шанс одночасно підтримати власний газовидобуток і не ризикувати запасами на зиму - через обмежений експорт, обсяги якого визначатиме уряд після оцінки газового балансу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Експертної Ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леоніда Уніговського.

За його словами, Україна має реальні можливості накопичити урядовий орієнтир у 14,6 млрд кубометрів газу до початку опалювального сезону.

Однак ситуація залежить від наслідків російських ударів по основних районах видобутку та швидкості відновлення пошкоджених об’єктів.

"Я великої небезпеки з точки зору накопичення запасів газу в підземних сховищах, до початку опалювального сезону, не бачу", - зазначив Уніговський.

Водночас експерт наголосив, що важливо не лише накопичити газ, а й гарантувати можливість доставити його споживачам і генеруючим об’єктам у разі нових атак на інфраструктуру.

Можливість експорту до 15% видобутого газу, за словами Уніговського, не має сприйматися як безумовне відкриття ринку. Рішення повинно ґрунтуватися на фактичних даних про внутрішній баланс, запаси, стан інфраструктури та можливості відновлення після обстрілів.

"Тут потрібен фаховий, професійний аналіз загроз, які є, і можливостей. І навіть з точки зору і можливостей по ремонту, по відновленню після прильотів", - пояснив він.

Експерт також підтримав подальшу розвідку та буріння нових свердловин. За його словами, без постійних інвестицій у геологорозвідку, пошукове та експлуатаційне буріння, газовидобувний бізнес поступово втратить потенціал.

"Якщо всі компанії не планують розвиток, то цей бізнес рано чи пізно закінчується. Тому для розвитку потрібна розвідка і повинно бути пошукове буріння, а далі і експлуатаційне буріння", - наголосив експерт.

На його думку, продаж обмеженої частини газу за кордон може допомогти профінансувати ці роботи завдяки різниці між українськими та європейськими цінами.

"Якщо буде певний відсоток продаватися за кордон – безумовно. Тому, що наскільки я знаю, є достатньо великий розрив в цінах", - зазначив Уніговський.