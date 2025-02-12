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Зупинка важливих проєктів чи покарання "грантоїдів": українці оцінили заходи Трампа до USAID

Україна, Середа 12 лютого 2025 10:30
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Зупинка важливих проєктів чи покарання "грантоїдів": українці оцінили заходи Трампа до USAID Фото: українці дали оцінку крокам Трампа (flickr.com/whitehouse)
Автор: Олександр Білоус

Рішення президента Дональда Трампа призупинити фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) двозначно сприймається українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

З одного боку, 69% визнають, що призупинення фінансування матиме деякі або значні негативні наслідки для України. З іншого боку, 59% убачають у цьому елемент справедливості, оскільки деякі проєкти "проїдали гроші чи займалися непотрібними справами".

Зупинка важливих проєктів чи покарання &quot;грантоїдів&quot;: українці оцінили заходи Трампа до USAID

Як зазначають соціологи, третина респондентів поділяють умовно крайні позиції: 22% говорять про значний негативний вплив, оскільки проєкти робили істотний внесок у розвиток України. Водночас 12% поділяють думку, що особливо наслідків для України не буде, оскільки проєкти переважно проїдали гроші чи займалися непотрібним справами.

Найбільше ж респондентів - 47% - вважають, що матиме місце деякий негативний вплив, але разом із цим відчувають певне справедливе покарання для тих, хто проїдав гроші чи займався непотрібним справами. І ще є 19% українців, які не мають свою думку з цього питання.

За даними КМІС, поінформованість про загалом діяльність USAID не була на значному рівні (у деяких опитуваннях КМІС в 2023-2024 роках на запитання про знання "USAID" менше третини відповідали, що знають, про що йде мова.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опиутвання серед 1000 респондентів 4-9 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив про призупинення на три місяці всіх програм зовнішньої допомоги. Філія USAID в Україні також призупинила ведення проєктів та їхнє фінансування.

В Україні протягом декількох десятиліть за підтримки USAID реалізовувалися численні проєкти в різних сферах, тому це рішення сильно зачепило і Україну.

.Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів і якими будуть наслідки".

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USAID Дональд Трамп
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