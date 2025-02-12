Остановка важных проектов или наказание "грантоедов": украинцы оценили меры Трампа к USAID
Решение президента Дональда Трампа приостановить финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) неоднозначно воспринимается украинцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
С одной стороны, 69% признают, что приостановление финансирования будет иметь некоторые или значительные негативные последствия для Украины. С другой стороны, 59% видят в этом элемент справедливости, поскольку некоторые проекты "проедали деньги или занимались ненужными делами".
Как отмечают социологи, треть респондентов разделяют условно крайние позиции: 22% говорят о значительном негативном влиянии, поскольку проекты делали существенный вклад в развитие Украины. В то же время 12% разделяют мнение, что особо последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами.
Больше всего респондентов - 47% - считают, что будет иметь место некоторое негативное влияние, но вместе с этим чувствуют определенное справедливое наказание для тех, кто проедал деньги или занимался ненужным делами. И еще есть 19% украинцев, которые не имеют своего мнения по этому вопросу.
По данным КМИС, осведомленность о в целом деятельности USAID не была на значительном уровне (в некоторых опросах КМИС в 2023-2024 годах на вопрос о знании "USAID" менее трети отвечали, что знают, о чем идет речь.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении на три месяца всех программ внешней помощи. Филиал USAID в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
В Украине на протяжении нескольких десятилетий при поддержке USAID реализовывались многочисленные проекты в различных сферах, поэтому это решение сильно задело и Украину.
Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".