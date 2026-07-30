Порти Одеси на паузі: експерт назвав альтернативи та їхні особливості
Наразі робота морських портів Великої Одеси паралізована через постійні російські атаки. Саме тому експортні та імпортні потоки оперативно переорієнтовуються на альтернативні сухопутні та річкові маршрути.
Про це йдеться у матеріалі журналіста РБК-Україна Романа Кота "Залягти на дно в Одесі. Чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для України".
Вибір альтернативного маршруту залежить від типу вантажу. Для контейнерного сегмента та високовартісного імпорту ключову роль і надалі відіграють порти Центральної та Північної Європи.
Як пояснив президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко, майже 50% української контейнерної бази й до останніх атак оброблялося через порти Румунії та Балтії.
Експерт наголосив, що серед ключових причин:
- безпекові ризики,
- релокація бізнесу на захід України,
- специфіка окремих митних процедур в Одеському регіоні.
Що важливо розуміти, ринок фактично повертається до ланцюгів, сформованих ще 4 роки тому. Це означає, що боятися колапсу не варто.
"Але це довше й дорожче: додаткове автомобільне або залізничне плече, перевалки, перетин кордону, складніше повернення порожніх контейнерів", - попередив Берестенко.
Він також зазначив: альтернативні маршрути дають можливість продовжувати зовнішню торгівлю. Попри це, Констанца, Гданськ, Гдиня, Клайпеда та західний кордон не зможуть повноцінно замінити порти Великої Одеси.
Ще одна проблема полягає в томк, що точно розрахувати підсумковий кошторис дійсно складно. Річ у тім, що додаткові витрати суттєво різняться залежно від:
- плеча доставки залізницею,
- обраного автомобільного напрямку,
- черг на прикордонних переходах.
З коментарем з цього приводу також виступив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.
За його словами, основна складова - це бензин і дизель.
"А він, як бачите, зараз на ринку стрибає туди-сюди в залежності від військово-політичної ситуації у Перській затоці. Тому зараз говорити про будь-які цифри передчасно", - пояснив експерт.
Що стосується аграріїв, то для них ключову роль відіграє залізнична логістика. Проблема полягає в тому, що на 1 серпня Укрзалізниця анонсувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 30%.
Раніше РБК-Україна розповідало, чому саме зараз Росія масовано атакує порти України.
До речі, нещодавно в Адміністрації морських портів України заявили, що обмежень на роботу Українського морського коридору країна не вводила.