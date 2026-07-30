Остановка портов Одессы: как проблемы с контейнерами ударят по ценам и экспорту
Пауза в работе контейнерных терминалов в портах Одессы грозит ростом цен на импортные товары и убытками для украинских экспортеров.
Об этом говорится в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота "Залечь на дно в Одессе. Почему остановились порты и какими будут последствия для Украины".
Из-за риска безопасности международные контейнерные линии временно отменяют судозаходы в украинские порты. Для рядовых граждан это означает потенциальное подорожание многих товаров. Именно в контейнерах в Украину попадают:
- бытовая техника и электроника;
- автозапчасти;
- промышленное оборудование.
Любое усложнение логистики создает дополнительные затраты для перевозчиков, что в результате давит на конечные потребительские цены.
Удар по экспорту и решение мировых гигантов
Решения международных компаний перенаправить суда бьет и по отечественному бизнесу. Под ударом оказался экспорт готовой продукции - от подсолнечного масла и продуктов питания до мебели.
В частности, такие мировые лидеры морских перевозок, как Maersk и CMA CGM, временно свернули судозаходы в Большую Одессу и перенаправили свои грузы в румынскую Констанцу.
"Речь идет о тысячах контейнеров, ожидающих отгрузки или прибытия, дополнительном хранении, переадресации, смене букингов и маршрутов", - отмечает президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.
Быстро возобновить работу не удастся
По словам эксперта, контейнерные линии работают по строгому расписанию, поэтому из-за неопределенности быстро переводят суда на другие направления. Даже после стабилизации ситуации с безопасностью возврат к норме потребует длительного времени.
"Если ситуация с безопасностью стабилизируется, сервисы можно вернуть в течение нескольких недель. Но репозиционирование пустых контейнеров, возврат тоннажа и восстановление баланса оборудования могут повлечь за собой повышенную себестоимость еще в течение месяцев", - подытожил Берестенко.
Напомним, российские войска ужесточили атаки на украинские порты Черного моря именно в разгар ключевого для аграрного сектора периода.
Из-за непрерывных обстрелов работа морских портов Большой Одессы заблокирована. В этой связи экспортные и импортные перевозки оперативно переориентируют на альтернативные сухопутные и речные маршруты.