Зупинка аеропортів у Данії та Норвегії: поліція шукає дрони, які зникли

Фото ілюстративне: у Данії та Норвегії зупинили роботу аеропортів через дрони, які зникли (nordic-wing com)
Автор: Ірина Глухова

У Данії та Норвегії через появу невідомих безпілотників в ніч на вівторок, 23 вересня, призупиняли роботу аеропортів. Поліція розпочала розслідування, але дрони зникли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Через інциденти десятки рейсів затримали або скасували, а частину літаків перенаправили до запасних аеропортів.

Зокрема, у Копенгагені, де розташований найбільший аеропорт Скандинавії, злети та посадки були зупинені майже на чотири години.

Роботу відновили у вівторок вранці,  коли дрони самостійно залишили район. Розслідування інциденту проводить поліція Копенгагена разом із розвідкою та Збройними силами.

За попередніми даними, у районі аеропорту могли перебувати два чи три великі дрони, однак вилучити жодного не вдалося.

"Поліція розпочала  розслідування, щоб визначити, що це за дрони. Дрони зникли, і ми не забрали жодного з них", - розповів заступник помічника комісара поліції Копенгагена.

Схожа ситуація сталася в Осло. Спочатку в аеропорту обмежили рух літаків однією смугою, а згодом повністю призупинили роботу. Частину рейсів перенаправили до інших міст, інші - затримали.

Близько четвертої ранку польоти відновили. У зв’язку з незаконними польотами дронів у центрі Осло поліція затримала двох осіб.

Правоохоронці Данії та Норвегії співпрацюють, щоб встановити, чи пов’язані між собою обидва інциденти. Розслідування триває.

Дрони в Данії та Норвегії

Нагадаємо, ввечері, 22 вересня, у Данії тимчасово було зупинено роботу міжнародного аеропорту Копенгагена через появу кількох дронів у повітряному просторі.

Також у столиці Норвегії, Осло, був повністю закритий аеропорт "Гардермуен" в ніч на 23 вересня. Причиною стала фіксація невідомих дронів.

