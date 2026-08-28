Зупинити війну просто зараз нереалістично, - Буданов

Війна проти РФ триватиме

Буданов зауважив, що, на його думку, Україна не може зараз зупинити війну проти Росії.

"Не тому, що ми не хочемо, просто зараз це нереалістично", - каже він.

І додав, що взимку з 2026 на 2027-ий рік війна проти РФ, на жаль, не закінчиться.

Буданов про мобілізацію

Раніше РБК-Україна писало, що Буданов висловився щодо мобілізації в Україні.

Він впевнений, що не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць - це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є, на фронті.

Також повідомлялося, що Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.