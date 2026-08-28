UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зупинити війну просто зараз нереалістично, - Буданов

18:55 28.08.2026 Пт
1 хв
Україна наразі не в змозі завершити війну проти Росії
aimg Олена Бджола
Фото: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)

Закінчення війни Росії проти України у даний момент часу не є можливим. Бойові дії продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Війна проти РФ триватиме

Буданов зауважив, що, на його думку, Україна не може зараз зупинити війну проти Росії.

"Не тому, що ми не хочемо, просто зараз це нереалістично", - каже він.

І додав, що взимку з 2026 на 2027-ий рік війна проти РФ, на жаль, не закінчиться.

Буданов про мобілізацію

Раніше РБК-Україна писало, що Буданов висловився щодо мобілізації в Україні.

Він впевнений, що не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць - це мінімально необхідна кількість для підтримки того, що є, на фронті.

Також повідомлялося, що Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.

Крім того, Буданов заявив, що днями відбудеться новий великий обмін військовополоненими з Росією. Його наразі готують.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниКирило Буданов