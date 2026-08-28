Остановить войну прямо сейчас нереалистично, - Буданов

Война против РФ будет продолжаться

Буданов заметил, что, по его мнению, Украина не может сейчас остановить войну против России.

"Не потому, что мы не хотим, просто сейчас это нереалистично", - говорит он.

И добавил, что зимой с 2026 на 2027 год война против РФ, к сожалению, не закончится.

Буданов о мобилизации

Ранее РБК-Украина писало, что Буданов высказался по поводу мобилизации в Украине.

Он уверен, что нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц - это минимально необходимое количество для поддержки того, что есть, на фронте.

Также сообщалось, что Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.