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Буданов: незабаром буде великий обмін полоненими

18:25 28.08.2026 Пт
2 хв
Україна готує новий обмін полоненими з Росією
aimg Олена Бджола
Буданов: незабаром буде великий обмін полоненими Фото: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)
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Росія категорично не хоче зупиняти війну проти України по лінії фронту і вести мирні перемовини. Сторони спілкуються лише щодо обміну полоненими, один з яких планується днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Новий великий обмін полоненими

За словами Буданова, переговори з країною-агресоркою зараз обмежені обмінами полонених.

"До речі, от нещодавно був один обмін, потім на День Незалежності, ще людей повернули з території Білорусі. Ну, і буде ще один великий обмін дуже скоро", - запевнив керівник ОП.

Він зазначив, що це основні аспекти, на чому тримається діалог з РФ у теперішній момент часу.

Перемовини продовжаться

Буданов зауважив, що Україна буде шукати "варіанти по морю, бо треба щось з цим робити".

"Я думаю, що дуже скоро всі побачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що, на думку Буданова, Україна щомісяця не може мобілізовувати до війська менше 30 тисяч людей.

Також повідомлялося, що Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.

Крім того, за словами Буданова, росіяни думали, що війна завершиться під час протестів у минулому році.

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