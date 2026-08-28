Буданов: незабаром буде великий обмін полоненими

Росія категорично не хоче зупиняти війну проти України по лінії фронту і вести мирні перемовини. Сторони спілкуються лише щодо обміну полоненими, один з яких планується днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Новий великий обмін полоненими

За словами Буданова, переговори з країною-агресоркою зараз обмежені обмінами полонених.

"До речі, от нещодавно був один обмін, потім на День Незалежності, ще людей повернули з території Білорусі. Ну, і буде ще один великий обмін дуже скоро", - запевнив керівник ОП.

Він зазначив, що це основні аспекти, на чому тримається діалог з РФ у теперішній момент часу.

Перемовини продовжаться

Буданов зауважив, що Україна буде шукати "варіанти по морю, бо треба щось з цим робити".

"Я думаю, що дуже скоро всі побачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо", - уточнив він.